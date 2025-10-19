Muradiye ilçesine bağlı Adaklı Mahallesi’ndeki bir evin önüne tasma takılarak zincirle vurulan kurt, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti. Burada kurdun ilk muayenesini yapan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "İlk önce kontrolü yapıldı. Hayvan stabil hale getirildi. İlk müdahalesinden sonra gerekli aşıları ve uygulamaları yapıldı. Şimdi ikinci aşama olan rehabilitasyon durumuna geçildi. Bundan sonra hiç insanla temas etmeyecek ve insana görülmeden yabanileştirmek için gerekli ortam hazırlanacak. Uzun bir rehabilitasyon sürecinden sonra doğaya bırakılacak" dedi.



"YABAN HAYVANLARINI DIŞARIDAN ALIP BESLEMEK YASAK"

Bazı vatandaşların doğadan buldukları yaban hayvanlarını evlerinde besleme gibi bir alışkanlığa sahip olduklarını da ifade eden Lokman Aslan, "Yaban hayvanlarını dışarıdan alıp beslemek yasak. Çünkü bunların doğasını bozmuş oluyoruz ve yaban hayvanından kurtulup normal evcil bir köpek haline geliyor. Daha önceleri de evcilleştirilen hayvanlar gelmiş ve biz bunları rehabilite edip doğaya salmıştık. Buradan vatandaşlarımıza çağrımızdır, doğada buldukları hayvanları veya sahipsiz olarak gördükleri hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber vermeleri gerekir. Evde besledikleri ve evcilleştirdikleri zaman cezayla karşı karşıya gelebilirler" ifadelerini kullandı.



"BU KURT, BU SENE MERKEZİMİZDE REHABİLİTE EDECEĞİMİZ 7. KURTTUR"

Muradiye ilçesinde zincire vurulan kurdun kendilerine getirildiğini vurgulayan Prof. Dr. Aslan, "Son olarak da Muradiye’den Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından rehabilitasyon merkezimize bir kurt yavrusu getirildi. Bu kurt yavrusu evde beslenmiş. Biz de bunun gerekli rehabilitasyonunu tamamladıktan sonra tekrar doğasına kazandıracağız. Bu kurt, bu sene merkezimizde rehabilite edeceğimiz 7. kurttur. Desteklerinden dolayı Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.