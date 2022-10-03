Dövülüp direğe bağlanan gencin üzerindeki not şok etti

İHA ve DHA'nın haberlerine göre, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde iddiaya göre, evlerden hırsızlık yapan R.P., sokak ortasında mahalleden 6 kişi tarafından zincir, tekme ve yumrukla darbedildi.

R.P., mahalledeki bir aydınlatma direğine zincirle bağlandı. Bölgede devriye atan polis ekiplerinin fark etmesi üzerine 6 kişi olay yerinden kaçtı.

R.P.’nin durumunu gören ekipler bölgeye itfaiye, sağlık ve takviye polis ekibi istedi. İtfaiye ekipleri zinciri keserek R.P.’yi bağlı bulunduğu direkten kurtardı.

YÜRÜYECEK HALİM YOK

R.P.’yi darbeden grubun aydınlatma direğine ‘Ben hırsızım’ ve ‘Ben hırsızım mahalleli beni bu hale getirdi’ yazılı 6 not bıraktığı görüldü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki sorgusunda eski mahallesi olduğu için Küplüpınar’a geldiğini belirten R.P. “Beni sokağın başında yakaladılar, zincirle döve döve buraya getirdiler. Ardından da bu direğe bağladılar. Yürüyecek halim yok.” dedi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan R.P. tedaviye alındı.

R.P.’nin hırsızlık suçundan çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.