Zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi. 6 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi. 6 kişi yaralandı

Ordu-Giresun kara yolu üzerinde bir sürücü kullandığı aracın hâkimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen cipe vurdu. Çarpmanın etkisiyle cip de önde duran otomobile vurdu. Zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Gülyalı ilçesinde Ordu-Giresun kara yolu üzerinde meydana geldi. Yasin Ö.'nün kullandığı 70 ABR 337 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet D. yönetimindeki 61 FR 671 plakalı cipe, cip de kırmızı ışıkta bekleyen İsmail G. yönetimindeki DO 719 BE yabancı plakalı otomobile çarptı. Kazada cipin sürücüsü Ahmet D. ile yanındaki Yılmaz D., Dursun Ali D. ve Celal D., yabancı plakalı otomobil sürücüsü İsmail G. ve beraberindeki Hanım G. yaralandı.

Zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi. 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine, 112 sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Ordu'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi. 6 kişi yaralandı

Zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi. 6 kişi yaralandı

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