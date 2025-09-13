Zincirleme kaza paniği: 3 araç birbirine girdi

Mahmut Şen/ Aksaray

Aksaray’da zincirleme trafik kazası meydana geldi. Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

KAZA NASIL OLDU?

Olay, Aksaray’ın Ereğlikapı Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 LR 7001 plakalı Tofaş Şahin marka otomobilin sürücüsü Ali A. (21) direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, aynı kişiye ait olan 34 HP 0861 plakalı Renault Fluence’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden Fluence, önünde park halinde duran 68 BA 088 plakalı Hyundai Era’ya çarptı.

YARALI YOK, MADDİ HASAR VAR

Kazanın ardından bölgede kısa süreli panik yaşandı. Neyse ki kazada yaralanan olmadı. Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, rapor ve tutanak hazırlayarak sürücülere yardımcı oldu. Kaza, resmi kayıtlara maddi hasarlı trafik kazası olarak geçti.