Zincirleme kazada 4 araç hurdaya döndü

Kaynak: AA
Zincirleme kazada 4 araç hurdaya döndü

Adana - Gaziantep yolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç hurdaya döndü. Kazaya karışan araçlardaki 8 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı otoyolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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