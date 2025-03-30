Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Çorum'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Osmancık ilçesi D-100 karayolu emniyet kavşağında meydana geldi. 34 MGA 295, 34 TY 2640, 34 FYY 810 ve 91 AB 479 plakalı araçlar kavşakta takip mesafesini koruyamayarak çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada İran uyruklu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreli kapanan D-100 karayolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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