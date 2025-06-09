Zincirleme trafik kazası 5 can aldı! Ortalık mahşer yerine döndü...

Düzenleme: Kaynak: AA
Zincirleme trafik kazası 5 can aldı! Ortalık mahşer yerine döndü...

İzmir'in Menderes ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi ise yaralandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Özkan Nazlı (45) idaresindeki 35 CLF 493 plakalı otomobil, Menderes-Seferihisar kara yolu Keler mevkisinde karşı yönden gelen Sultan Baran'ın (22) kullandığı 35 ZY 756 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 35 CLF 493 plakalı otomobil, seyir halinde olan S.U. (21) idaresindeki 45 ARV 589 plakalı otomobile çarptı.

aa-20250609-38227333-38227331-izmirde-zincirleme-trafik-kazasinda-5-kisi-oldu-2-kisi-yaralandi.jpgİhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazada sürücü Özkan ve eşi Suna Nazlı (45) ile diğer otomobilde bulunan sürücü Sultan ile ablaları Emine (26) ve Fatma Baran (24) hayatını kaybetti.

aa-20250609-38227333-38227332-izmirde-zincirleme-trafik-kazasinda-5-kisi-oldu-2-kisi-yaralandi.jpgYaralanan E.D.D. (20) ve Z.N. (20), ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü S.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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