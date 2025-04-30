Zincirmarkette skandal! Ekmek yerken boğazından kanlar geldi...

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hatay'da zincir markette skandal yaşandı. Çocuğunu ekmek almaya gönderen bir baba ekmeğinden çıkan şeyle şok oldu. Mehmet Bozar, o anları anlattı.

Hatay Reyhanlı ilçesi Yenimahalle'de yaşayan Mehmet Bozar ve ailesi sabah kahvaltısı yapmak istediği esnada başlarına talihsiz bir olay geldi. Zincir marketten alınan ekmeğin içerisinden inşaat çivisi çıktı.

Zincirmarkette skandal! Ekmek yerken boğazından kanlar geldi...

Ekmeğin içerisinde inşaat çivisinin gözükmediğini ifade eden Mehmet Bozar, yaşananlara tepki gösterdi. Durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü arayarak ihbarda bulunan ihbar eden Bozar, kısa sürede bölgeye gelen ilçe tarım ekiplerine çiviyi teslim etti.

Zincirmarkette skandal! Ekmek yerken boğazından kanlar geldi...​​​​​​​

EKMEĞİN İÇİNDEN İNŞAAT ÇİVİSİ ÇIKTI

Eşinin yemek yediği esnada ekmeğin içerisinden inşaat çivisi çıktığını ifade eden Mehmet Bozar, "Geçen Cumartesi çocuğu zincir marketlerden birine gönderdim. Sabah kahvaltıda tost yapmak istedik. Ekmeğin ne üstünden ne de altından görmeyeceğimiz şekilde içinden çivi çıktı. Eşim tostu yemek isterken inşaat çivisi ağzına geldi. Çiviyi çıkartıp yetkililere teslim ettik.

Zincirmarkette skandal! Ekmek yerken boğazından kanlar geldi...​​​​​​​

Yetkililerden gerekenin yapılmasını istiyorum. İnşaat çivisi çıktı. Çivinin üzerinde dikkatli bakılınca hamurun yapışıp pişmiş vaziyetteydi. Yetkililer benden çiviyi ve ekmeği istediler. Ben Tarım Müdürlüğüne teslim ettim. Eşim çiviyi yutabilirdi veya kötü sonuçlar olabilirdi. Allah'tan eşim çiviyi yutmadan fark edip çıkarttı" ifadelerini kullandı.

Zincirmarkette skandal! Ekmek yerken boğazından kanlar geldi...

Zincirmarkette skandal! Ekmek yerken boğazından kanlar geldi...

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