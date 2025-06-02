Zinedine Zidane'a dünya futbol tarihine geçecek teklif!

Zinedine Zidane, 2021'de Real Madrid'in ikinci dönemini sonlandırdığından beri işsiz. Santiago Bernabeu'ya Şampiyonlar Ligi zaferi kazandırdı, ancak onu hocalığa tekrar döndürmek için yapılan her türlü çabaya direndi.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Orta Doğu ekibinden dev bir teklif geldi. Zidane'a sadece 12 aylık çalışma için dokuz haneli bir anlaşma sunulduğu, ancak yine de bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi. Zidane için tam 113 milyon dolar gözden çıkarılmıştı.

Zidane için cüretkar bir hamle yaptığı söylenen kulüp Al Hilal. Mayıs ayında Jorge Jesus ile yollarını ayırdıklarından beri teknik direktörü olmayan kulüp, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılma hazırlığında.