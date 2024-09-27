Zion Williamson bu sezon çok iddialı: İntikam peşindeyim

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Zion Williamson bu sezon çok iddialı: İntikam peşindeyim

New Orleans Pelicans’ın istikrarsız yıldızı Zion Williamson bu sezona çok iddialı hazırlanıyor. Yıldız oyuncu ‘İntikam peşinde’ olduğunu söyledi.

New Orleans Pelicans’ın draft ettiği günden bu yana sakatlıklar ve istikrarsız performansı ile beklentilerin altında kalan yıldızı Zion Williamson bu sezona çok iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Yaz boyunca haftada 5 gün sabah 6’da kalkarak akşam 9’a kadar antrenman yaptığını söyleyen Zion, "İntikam peşindeyim. Belirli bir kişiye karşı değil. Sadece kendim için" şeklinde konuştu.

Williamson'ın adı, Pelicans'ın 2023 NBA Draftı'nda yükselmek ve Scoot Henderson'ı seçmek istemesiyle takas söylentilerinde ortaya çıkmıştı. Williamson hiçbir zaman resmi takas görüşmelerine dahil edilmemiş olsa da, söylentilerde adının yer alması, oyuncu ve takım arasında büyüyen gerginliğin bir işaretiydi.

Zion, 2023-24 sezonunda 70 maçta ortalama 22,9 sayı, 5,8 ribaund ve 5,0 asist kaydetmişti.

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