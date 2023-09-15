Zıpkınla balık avlamaya girdiği denizden cansız bedeni çıktı

Kocaeli'de, gece 3 arkadaşıyla zıpkınla avlanmak için denize giren 32 yaşındaki Yahya Durmaz, hayatını kaybetti. Durmaz'ın cesedi kayalıklarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: DHA
Zıpkınla balık avlamaya girdiği denizden cansız bedeni çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinin Hereke sahilinde gece 3 arkadaşıyla zıpkınla avlanmak için denize giren Yahya Durmaz'dan acı haber geldi. Gece saatlerinde kaybolan Durmaz'ın sabah saatlerinde cesedi bulundu.

Olaya göre Durmaz, 3 arkadaşıyla zıpkınla avlanmak için kayalıklardan denize girdi. Durmaz, bir süre sonra denizde kayboldu. Durmaz'ın arkadaşları denizden çıkıp polise ihbarda bulundu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi ve dalgıçların aramasında, Durmaz'ın izine rastlanmadı.

5fdb5a2ab288558883acc939c2e2562e.jpgSabah erken saatlerde tekrar başlayan aramalar sırasında Durmaz, kayalık alanda hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Durmaz'ın boğulduğu belirlendi. Polis, Durmaz'ın birlikte denize girdiği arkadaşlarının ifadesini aldı.

Yahya Durmaz'ın cenazesi, otopsi için Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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