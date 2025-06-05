“Zıplamayan Tayyipçi” sloganı nedeniyle tutuklanan Cem Akarsu tahliye edildi!

Sanatçı Cem Akarsu, İstanbul’da Maçka parkında şenlikte attığı “Zıplamayan Tayyipçi” sloganı nedeniyle tutuklanmasının ardından bugün tahliye edildi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay, sanatçılara yönelik baskılar ve ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden ortaya çıkarmıştı.

24 Mayıs’ta Maçka Demokrasi Parkı’nda düzenlenen "Direniş Bahar Şenliği"nde sahne alan Akarsu, performansı sırasında "Zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçi" sloganı nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Aynı sahneyi paylaşan gitarist Kaan Kaplan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Akarsu’nun avukatları, tutuklamanın orantısız olduğunu savunarak “Bu ülkede artık gitar çalmak, mikrofon tutmak suç sayılıyor” diyerek tepki göstermişti. Sanat çevreleri ve hak savunucuları da tutuklamaya karşı sosyal medyada ve kamuoyunda dayanışma çağrıları yapmıştı.