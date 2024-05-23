Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyi ödemeyen Demirören bazı binaları devretti

Demirören Holding, Ziraat Bankası’ndan aldığı ve 6 yıldır da geri ödemediği kredilerin bu yılki taksitlerine karşılık olarak bazı binalarını devretti.

2018 yılında Ziraat Bankası'ndan 895 milyon dolarlık kredi çekerek Doğan Medya Grubu’nu satın alan Demirören Holding, bu yıl ödemesi gereken 70 milyon dolarlık taksitler için çok sayıda gayrimenkul ve taşınmazı bankaya verdi.

Dev satışın üstünden geçen 6 senede bankaya hiçbir ödeme yapmadığı kaydedilen Demirören, geçen yıl "taksitlerin anlaşılan şekilde ödendiğini" iddia etmişti.

70 milyon dolar olan yıllık taksit bedelini karşılamak için İstiklal Caddesi'nde yer alan Demirören AVM’yi Denizbank’a satan Demirören Holding, Esenyurt’taki 61.5 dönümlük matbaa tesisi arsasını da Baykar'a 816.6 milyon TL karşılığında devrettiğini duyurmuştu.

Son olarak ise bu seneki ödemenin bir kısmı için Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık bünyesinde yer alan gayrimenkullerin bir bölümü 1 milyar 287 milyon 922 bin liraya bankaya devredildi.

Holding’den yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimiz portföyünde yer alan; İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mah., 11408 Ada ve 1 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, İzmir İli, Konak İlçesi, Umurbey Mah., 1447 Ada ve 10 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Yenigöl Mah., 12558 Ada ve 4 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, Trabzon İli, Arsin İlçesi, Nuroğlu Mah., 1149 Ada ve 12 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi’ne toplam 1.287.922.000,00 TL (Bir milyar iki yüz seksen yedi milyon dokuz yüz yirmi iki binTürkLirası) bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 22.05.2024 tarihi itibarıyla (bugün) tamamlanmıştır."