Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında ağırladığı Polonya ekibi Asseco Resovia'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Başkentli voleybolseverler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. 7600 kişilik TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu tamamen doldu. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Takımların birçok servis hatası yaptığı ilk 30 oyun (15-15) eşitlikle geçildi. Etkili servisleriyle Ziraat Bankkart savunmasını zorlayan ve blok sayıları kazanan Polonya ekibi, farkı 4 sayıya (16-20) çıkarmasının ardından arkasına bakmadı ve ilk seti 25-20'lik skorla kazandı.

İkinci sete daha iyi manşet alarak başlayan Ziraat Bankkart, yakaladığı 3 sayılık (5-2) farkı 21. oyunun bitiminde (12-9) korudu. ABD'li oyuncusu Anderson'ın smaç servisleriyle peş peşe aldığı 5 sayıyla 17-9 öne geçen başkent ekibi, 2. seti 25-17 kazanarak skoru 1-1 eşitledi.

Seyirci desteğini arkasına alan Ziraat Bankkart, 3. setin ilk 5 puanını hanesine yazdırdı. Cebulj ve Bednorz'un etkili oyunuyla farkı kapatan Asseco Resovia, 39. oyunda (19-20) üstünlüğü ele geçirdi. Cebulj'nin smacının, Boyer'in servisinin filede kalmasıyla 23-22 öne geçen Ziraat Bankkart, büyük heyecana sahne olan 3. seti 28-26 aldı ve durumu 2-1 yaptı.

Anderson'ın servis kullandığı 4. setin başında 6-1 üstünlük yakalayan Ziraat Bankkart, demoralize olan rakibi karşısında farkı arttırdı. Seti 25-14 alan başkent ekibi, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

TÜRKİYE'NİN ERKEK VOLEYBOLUNDA AVRUPA'DAKİ 4. KUPASINI ZİRAAT BANKKART KAZANDI

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nı kazanarak tarihinde ilk kez Avrupa'da şampiyonluk yaşadı.

Polonya temsilcisi Asseco Resovia'yı finaldeki ilk maçta deplasmanda 3-2 yenen Ziraat Bankkart, Ankara'daki rövanşı da 3-1 alarak CEV Kupası'nı müzesine götürdü.

Avrupa kupalarında 3. kez final oynayan kırmızı-beyazlılar, ilk kez Avrupa'da şampiyon olma başarısı gösterdi.

TÜRKİYE'NİN 4. KUPASI

Türkiye, erkek voleybolunda 4. kez Avrupa kupalarında mutlu sona ulaştı.

Türk takımları daha önce CEV Kupası'nı 2013'te Halkbank'la kazanırken, CEV Challenge Kupası'nı 2009'da Arkas Spor, 2014'te de Fenerbahçe'yle elde etti.

11 YIL SONRA İLK KUPA

Erkek voleybolunda Türkiye, 11 yıl sonra yeniden Avrupa'da kupa kazandı.

Avrupa'daki son başarıyı 2014'te Fenerbahçe'nin CEV Challenge Kupası zaferiyle yaşayan Türkiye, 11 yıllık kupa hasretini Ziraat Bankkart'la dindirdi.

Türkiye, 2013'te Halkbank'tan sonra CEV Kupası'nı Ziraat Bankkart'la bir kez daha kazanmış oldu.

Erkekler CEV Kupası'nın şampiyonu Ziraat Bankkart kupasını aldı

Erkekler CEV Kupası finalinde karşılaştığı Polonya ekibi Asseco Resovia'yı yenerek şampiyon olan Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, kupasını aldı.

TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi. Kulüp tarihinin ilk Avrupa kupası şampiyonluğuna ulaşan Ziraat Bankkart oyuncuları, törende "tek takım, tek rüya: şampiyon" yazan tişörtler giydi.

Rövanş maçını 7'si ace olmak üzere 24 sayıyla tamamlayan Ziraat Bankkart'ın 37 yaşındaki ABD'li smaçörü Matthew Anderson, finallerin en değerli oyuncusu seçildi.

Ziraat Bankkart oyuncularına madalyalarını, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, kupasını ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.

Geçen yılın şampiyonu Asseco Resovia oyuncuları ise ikincilik madalyalarını, Ziraat Bankası Spor Kulübünün yönetim kurulu üyeleri İlker Met ve Hüseyin Özuysal'dan aldı.

Ziraat Bankkart oyuncuları ve teknik ekibi büyük coşku yaşadı. Oyuncular, kupayla taraftarları selamladı.