Ziraat Bankkart seride öne geçti

Ziraat Bankkart, sonuçla 1-0 geriye düştüğü final serisinde 2-1 öne geçmeyi başardı.
Final serisinin 4'üncü karşılaşması, 12 Mayıs Cuma günü saat 19.30'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Yavuz Akdemir, Erhan Alparslan
Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Nimir, Jaeschke, Mert Matic, Ma'a (Deniz İvgen, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Bruno, Yunus Emre Tayaz)
Ziraat Bankkart: Ter Maat, Juantorena, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın, Tuinstra)
Setler: 14-25, 23-25, 25-22, 16-25
Süre: 118 dakika (22, 32, 36, 28)
(AA)