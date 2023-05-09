Ziraat Bankkart seride öne geçti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda şampiyonun belirleneceği final etabının 3'üncü maçında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.

Ziraat Bankkart seride öne geçti

Ziraat Bankkart, sonuçla 1-0 geriye düştüğü final serisinde 2-1 öne geçmeyi başardı.

Final serisinin 4'üncü karşılaşması, 12 Mayıs Cuma günü saat 19.30'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yavuz Akdemir, Erhan Alparslan

Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Nimir, Jaeschke, Mert Matic, Ma'a (Deniz İvgen, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Bruno, Yunus Emre Tayaz)

Ziraat Bankkart: Ter Maat, Juantorena, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın, Tuinstra)

Setler: 14-25, 23-25, 25-22, 16-25

Süre: 118 dakika (22, 32, 36, 28)

(AA)

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan 'Akıllı erkek hanımcı olur' Güncel
Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan 'Akıllı erkek hanımcı olur'
Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Sudan arasında casus yazılım ticareti Dünya
Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Sudan arasında casus yazılım ticareti
Eski Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala'dan flaş sözler: Daha önce hayatımda böyle bir şey yaşamadım Spor
Eski Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala'dan flaş sözler: Daha önce hayatımda böyle bir şey yaşamadım
Belçika, AP yolsuzluk soruşturmasındaki İtalyan ismin iadesini reddetti Dünya
Belçika, AP yolsuzluk soruşturmasındaki İtalyan ismin iadesini reddetti
Bay Kemal'in Tahtası'nda 9'ncu bölüm. Türkiye'nin her yerinde kurulacak olan dijital altyapıyı anlattı Siyaset
Bay Kemal'in Tahtası'nda 9'ncu bölüm. Türkiye'nin her yerinde kurulacak olan dijital altyapıyı anlattı
Mansur Yavaş: Ülkenin sınırları delik deşik, artık koruyamıyorlar, mülteci deposu olmuş! Siyaset
Mansur Yavaş: Ülkenin sınırları delik deşik, artık koruyamıyorlar, mülteci deposu olmuş!