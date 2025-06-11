Ziraat Bankkart’a Polonyalı smaçör

Kaynak: AA
Ziraat Bankkart’a Polonyalı smaçör

Ziraat Bankkart, transfere hız verdi. Efeler Ligi temsilcisi Jastrzebski Wegiel takımından Tomasz Fornal'i kadrosuna kattı.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Polonyalı smaçör Tomasz Fornal'i transfer etti.

Kulüp, Polonya'da Jastrzebski Wegiel takımının formasını giyen 2 metre boyundaki smaçör Fornal'in kadroya katıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Saha içindeki liderliği, güçlü servisleri ve etkili smaçlarıyla dikkati çeken yıldız oyuncu, yeni sezonda Ziraat Bankkart'ın en büyük kozlarından biri olacak. Kariyeri boyunca gösterdiği istikrarlı performansla adından sıkça söz ettiren Tomasz Fornal, hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda elde ettiği başarılarla tanınıyor." ifadelerine yer verildi.

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