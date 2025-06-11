Ziraat Bankkart’a Polonyalı smaçör

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Polonyalı smaçör Tomasz Fornal'i transfer etti.
Kulüp, Polonya'da Jastrzebski Wegiel takımının formasını giyen 2 metre boyundaki smaçör Fornal'in kadroya katıldığını duyurdu.
Açıklamada, "Saha içindeki liderliği, güçlü servisleri ve etkili smaçlarıyla dikkati çeken yıldız oyuncu, yeni sezonda Ziraat Bankkart'ın en büyük kozlarından biri olacak. Kariyeri boyunca gösterdiği istikrarlı performansla adından sıkça söz ettiren Tomasz Fornal, hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda elde ettiği başarılarla tanınıyor." ifadelerine yer verildi.
Tomasz Fornal 2025-2026 Sezonunda Bizimle!— Ziraat Bankası SK (@ZiraatBankasiSK) June 11, 2025
Geride bıraktığımız sezonda sergilediği üstün performansla taraftarlarımızın gurur kaynağı olan takımımız, 2025-2026 sezonu için kadrosunu daha da güçlendirmek adına önemli bir transfere imza attı. Yeni sezonda hedeflerini büyüten… pic.twitter.com/4lBgJLoADW