Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy: Fındık bu yıl kiraz gibi, az ve değerli

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Fındık fiyatlarının 50 randımanda 320 liraya kadar yükselmesi, üreticiler kadar sektör temsilcilerinin de gündeminde. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy, mevcut fiyat artışlarının üreticinin maliyetini karşılayan ve refah payı sunan düzeyde olduğunu söyledi.

Şensoy, “Bu fiyat artışları fındığın normal maliyet ve refah payı idi. Bundan sonraki artışlar ise tamamen arz-talep dengesizliğinden kaynaklanacak. Çünkü rekolte çok düşük ama talep yüksek” ifadelerini kullandı.

"FINDIĞI YİYEN PARASINI VERECEK"

Piyasada yaşanan dengesizlik nedeniyle fiyatların daha da artabileceğine dikkat çeken Şensoy, tüketicilere de seslenerek şu uyarıda bulundu:

“Fındığı yiyen parasını verecek. Tüketiciler bu durumdan dolayı üreticiye, yani fındıkçıya kızıp küsmemeli. Çünkü bu yıl fındık aynen kiraz gibi... Az, değerli ve dolayısıyla pahalı.”

Şensoy'un açıklamaları, önümüzdeki süreçte fındık piyasasında daha yüksek fiyatların görülebileceğinin sinyalini verirken, üretici ile tüketici arasında sağlıklı bir anlayış köprüsü kurulmasının da önemini ortaya koyuyor.