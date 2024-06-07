Ziraat Mühendisleri Odası'ndan buğday fiyatına tepki

Kaynak: ANKA
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan buğday fiyatına tepki

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez'den Hububat alım fiyatlarına tepki geldi. Suiçmez "Bu fiyatları vermek, gelecek yıl 'buğday ve arpa üretmeyin' demek" yorumunu yaptı.

Hububat alım fiyatlarına tepki... Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı hububat alım fiyatlarına tepki gösterdi.

Enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda bu fiyatları vermenin gelecek yıl buğday arpa üretmeyin demek olduğunu ileri süren Suiçmez, ülkenin kendine yeterliliğini daha da düşüreceğini öne sürdü.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş ise, "Buğday alım fiyatının en az tarımsal enflasyonun altında olmaması lazım sürdürülebilir üretim için. En az 15 lira olması lazımdı. 15 liranın altında olması çiftçiyi bıktırır" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi 2024 hububat alım fiyatlarını açıkladı. TMO makarnalık buğday için ton başına 10 bin, ekmeklik buğday için ton başına 9 bin 250 ve arpa için ton başına 7 bin 250 lira ödeme yapacak. TMO açıklamasında destekleme ödemesi de yapılacak ibaresi de olsa Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez açıklanan fiyatlara tepki gösterdi.

Bugday ve arpa fiyatlarının geç açıklandığını belirten Suiçmez, mazot, tohum, gübre, sulamada kullanılan elektrik dahil girdilerin yüzde 50 civarında arttığın söyledi. Bu ortamda maliyetin 11 lira olduğunu ifade eden Suiçmez, "TMO'nun geçen yıl 11 milyon ton dışarıdan buğday alarak depolarının dolu olması, her ne kadar 'Hazırlıklıyız, ürünleri alacağız' denilse bile bu yıl yaşanabilecek sorunlar, çiftçinin buğdayının tümden alınamayacağı gerçeği, bu aşamada da 45 gün sonra ödeme ile çiftçinin ürününün enflasyon karşısında bedelinin düşmesi anlamına gelir." dedi.

Üreticinin buğday ve arpayı mecburen düşük fiyatla satacağını ifade eden Suiçmez, gelecek yıl buğday ve arpa ekmeme tercihinin ortaya çıkacağını iddia ederek, " gelecek yıl buğday ve arpa üretmeyin demek" yorumu yaptı.

İlgili Haberler
'Çiftçiyi bitirme planı'. Bu paylaşım Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'dan geldi
Son Haberler
Okan Buruk'tan 60 milyon TL'lik imza Spor
Okan Buruk'tan 60 milyon TL'lik imza
İngiltere’de salgın: 113 ölü. Meksika’da da ilk ölüm gerçekleşmişti Dünya
İngiltere’de salgın: 113 ölü. Meksika’da da ilk ölüm gerçekleşmişti
Bursa'nın ilk halk lokantası açılıyor Yerel Haberler
Bursa'nın ilk halk lokantası açılıyor
Beşiktaş'ta kıyı temizliği yapıldı Yerel Haberler
Beşiktaş'ta kıyı temizliği yapıldı
Özgür Demirtaş tarih vererek açıkladı! Paramparça olacak Ekonomi
Özgür Demirtaş tarih vererek açıkladı! Paramparça olacak
1 milyon doların neye harcandığını görünce çok şaşıracaksınız. Duyanların ağzı açık kaldı Teknoloji
1 milyon doların neye harcandığını görünce çok şaşıracaksınız. Duyanların ağzı açık kaldı