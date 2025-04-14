Ziraat Odası Başkanı Karan: "donla rekolte kaybına neden oldu"

Kaynak: İHA
Ziraat Odası Başkanı Karan: "donla rekolte kaybına neden oldu"

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, bölgede etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen zirai donun fındıkta rekolte kaybına yol açabileceğini söyledi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, bölgede etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen zirai donun fındıkta rekolte kaybına yol açabileceğini söyledi.

Kar yağışının ardından sahada incelemelerde bulunan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yaptıkları gözlemler doğrultusunda, zirai donun özellikle 500 rakım ve üzerindeki fındık bahçelerinde etkili olduğunu, zararın boyutunun önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını ifade etti.

Mart ve nisan aylarında yağan karın 2025 yılı fındık rekoltesini olumsuz etkileyeceğinin altını çizen Karan, "Masa başında hayali rekolte hesabı yapan bazı kesimler yine dereyi görmeden paçalarını sıvamış durumda. Masa başındaki hesaplar, bahçedeki durumu yansıtmıyor. Fındıkta yaşanacak rekolte kaybının yalnızca üreticiyi değil, tüm sektörü ve ülke ekonomisini olumsuz etkileyecektir. Zararın boyutu kesinleşmemekle birlikte 2025 yılı fındık rekoltesinde kayıp bekleniyor. 785 bin tonluk rekolte açıklayanlara sormak lazım: Bu tespiti ne zaman, hangi verilere göre yaptınız? Fiyatları düşük tutmak için bu tür açıklamalara son verilmeli. Üretici kaybederse, siz de kaybedersiniz" diye konuştu.

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