Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eşleşmeleri, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu.
Türkiye Kupası 1. Tur maçları 1,2,3 Eylül tarihlerinde oynanacak.
İŞTE TÜRKİYE KUPASI 1. TUR EŞLEŞMELERİ:
Güzide Gebzespor - Bulvarspor
İnkılap Futbol Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı
Kırklarelispor - Galataspor
Arnavutköy Belediyespor - Beykoz İshaklıspor
Bartınspor - Anadolu Üniversitesi
Ankaragücü - Karabük İdman Yurdu
Sinopspor - Orduspor 1967
Bulancakspor - Artvin Hopaspor
Erbaaspor - Tokat Belediyespor
Polatlı 1926 - Çankaya
Bingölspor - Mardinspor
Sincan Belediyesi Ankaraspor - Eskişehirspor
Çankırı Futbol - Ankara Demirspor
Çayeli Yıldızspor - Şiranspor
Yeni Malatyaspor - Malatya Yeşilyurtspor
1461 Trabzonspor - Serhat Ardahanspor
Kurtalanspor - Şanlıurfaspor
12 Bingölspor - Mardin 1969
Etimesgutspor - Karadeniz Ereğlispor
Kars 36 Spor - Anagold Erzincanspor
Muşspor - Şırnak Petrolspor
Bozokspor - Fatsa Belediyespor
Bayburt Özel İdarespor - Giresunspor
Diyarbekirspor - Bitlis 1916
Kahramanmaraş İstiklalspor - Bitlis Belediyespor
Bursaspor - Söğütspor
Karaköprü Belediyespor - Hakkari Zapspor
Kahta 02 - İskenderunspor
Erciyes 38 - Türk Metal 1963
Edirnespor - Somaspor
Karaman FK - Kapadokyaspor
Kestel Çilekspor - Uşakspor
Dersimspor - Adanaspor
Mersin İdman Yurdu - Niğde Belediyespor
Alanya 1221 - Muğlaspor
Aliğa Futbol - İnegöl Kafkasspor
Oğuzhanspor - Kepezspor