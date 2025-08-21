Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur eşleşmeleri Riva'da gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eşleşmeleri...

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eşleşmeleri, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu.

Türkiye Kupası 1. Tur maçları 1,2,3 Eylül tarihlerinde oynanacak.

İŞTE TÜRKİYE KUPASI 1. TUR EŞLEŞMELERİ:

Güzide Gebzespor - Bulvarspor

İnkılap Futbol Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı

Kırklarelispor - Galataspor

Arnavutköy Belediyespor - Beykoz İshaklıspor

Bartınspor - Anadolu Üniversitesi

Ankaragücü - Karabük İdman Yurdu

Sinopspor - Orduspor 1967

Bulancakspor - Artvin Hopaspor

Erbaaspor - Tokat Belediyespor

Polatlı 1926 - Çankaya

Bingölspor - Mardinspor

Sincan Belediyesi Ankaraspor - Eskişehirspor

Çankırı Futbol - Ankara Demirspor

Çayeli Yıldızspor - Şiranspor

Yeni Malatyaspor - Malatya Yeşilyurtspor

1461 Trabzonspor - Serhat Ardahanspor

Kurtalanspor - Şanlıurfaspor

12 Bingölspor - Mardin 1969

Etimesgutspor - Karadeniz Ereğlispor

Kars 36 Spor - Anagold Erzincanspor

Muşspor - Şırnak Petrolspor

Bozokspor - Fatsa Belediyespor

Bayburt Özel İdarespor - Giresunspor

Diyarbekirspor - Bitlis 1916

Kahramanmaraş İstiklalspor - Bitlis Belediyespor

Bursaspor - Söğütspor

Karaköprü Belediyespor - Hakkari Zapspor

Kahta 02 - İskenderunspor

Erciyes 38 - Türk Metal 1963

Edirnespor - Somaspor

Karaman FK - Kapadokyaspor

Kestel Çilekspor - Uşakspor

Dersimspor - Adanaspor

Mersin İdman Yurdu - Niğde Belediyespor

Alanya 1221 - Muğlaspor

Aliğa Futbol - İnegöl Kafkasspor

Oğuzhanspor - Kepezspor

