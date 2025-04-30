Ziraat Türkiye Kupası Finali toplantısı yapıldı

Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası Finali toplantısı yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası Final maçı için TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplantı düzenlendi.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasına ilişkin organizasyon toplantısı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KONUŞULDU

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Genel Sekreter Yardımcıları Özcan Şepik ve Erkan Kıraç'ın yanı sıra finalist kulüplerin yetkilileri ve TFF profesyonelleri katıldı. Tribün dağılımı, bilet fiyatları, bilet satış usulü ve kulüplere verilecek olan akreditasyon kartlarının belirlendiği toplantıda genel güvenlik, protokol tribünü ve localar, müsabakadan bir gün önce yapılacak olan basın toplantısı ve antrenmanlar ile kupa seremonisine dair önemli konu başlıkları görüşüldü.

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