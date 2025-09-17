Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı 10 maçla başladı

Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı 10 maçla başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı bugün oynanan 10 maçla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda bugün 10 karşılaşma oynandı. Kupada bir önceki turdan gelen 45 takımla, bu turdan katılım sağlayan 33 takım mücadele ediyor. Bugün oynanan maçların 3'ünde ev sahibi ekipler, 7'sinde deplasman takımları tur sevinci yaşadı.
Türkiye Kupası'nda yarın 26 karşılaşma oynanacak.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Ağrı 1970 Spor - Batman Petrolspor: 4-1
Kahta 02 Spor - Adana Demirspor: 2-1
Karaköprü Belediyespor - Bitlis 1916 Futbol: 2-1
Ankara Demirspor - Zonguldakspor FK: 2-2 (pen: 3-5)
Beykoz İshaklıspor - Karacabey Belediye Spor: 0-2
Kestel Çilekspor - Fethiyespor: 0-1
Kırıkkale FK - Manisa FK: 0-2
Tire 2021 FK - Bodrum FK: 0-1
İzmir Çoruhlu FK - Isparta 32 Spor: 0-3
Hatayspor - Erciyes 38 FSK: 2-3

Son Haberler
Orkun Kökçü ve Okay Yokuşlu PFDK'ya sevk edildi
Orkun Kökçü ve Okay Yokuşlu PFDK'ya sevk edildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı 10 maçla başladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı 10 maçla başladı
Ankara’da öldürülen uzman çavuşun yayıncı olduğu ortaya çıktı
Ankara’da öldürülen uzman çavuşun yayıncı olduğu ortaya çıktı
Bojana Milenkovic, Fenerbahçe'de
Bojana Milenkovic, Fenerbahçe'de
Bayrampaşa Belediye'sinin yolsuzluk soruşturmasında 6 şüpheli daha tutuklandı
Bayrampaşa Belediye'sinin yolsuzluk soruşturmasında 6 şüpheli daha tutuklandı