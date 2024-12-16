Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur maçları yarın başlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur maçları yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan 5. Tur maçları ile devam edecek. 5. Tur maçları yarın başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı, salı günü oynanacak 4 karşılaşma ile start alacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 4. eleme turunu geçen 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekip mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçların programı şöyle:

17 Aralık Salı:
13.00 ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
15.30 TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor (Medaş Konya Büyükşehir)
18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK (Çaykur Didi)
20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Gain Park)

18 Aralık Salı:
13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor (Aktepe)
13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor (Muş Şehir)
13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK (Gazi)
13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK (Bolu Atatürk)
13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor)
13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor (General Basri Saran)
15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü (Menemen İlçe)
20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor FK (Gaziantep)

19 Aralık Perşembe:
13.00 İskenderunspor-Atakaş Hatayspor (Kırıkhan İlçe)
14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor (Kırklareli Atatürk)
17.00 Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK (Erzincan 13 Şubat)
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
20.00 Bucaspor 1928-Göztepe (Yeni Buca)

Son Haberler
'Silkeleme' operasyonu başladı! SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz şoku
'Silkeleme' operasyonu başladı! Belediyelere haciz şoku: Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Şişli...
Aile Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: 4,8 Milyar lira yatırdık
Aile Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: 4,8 Milyar lira yatırdık
İstanbul Sarıyer'de zincirleme trafik kazası! 16 Aralık 2024
Zincirleme trafik kazası!
Isparta'da elinde poşetlerle evinden çıktı, 4 gündür aranıyor
Elinde poşetlerle evinden çıktı, 4 gündür aranıyor
Tokat'ta nesli tehlikede olan vaşak görüldü
Tokat'ta nesli tehlikede olan vaşak görüldü