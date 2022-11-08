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Ankaragücü Amed Sportif'i farklı yendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile Amed Sportif karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 18:58
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü maçta kazanan Ankaragücü

Ankaragücü Amed Sportif'i farklı yendi
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında MKE Ankaragücü ile Amed Sportif kozlarını paylaştı. Mücadele 6-2'lik skorla Başkent ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

Ankaragücü'nün gollerini 7 ile 45+2. dakikada Jese Rodriguez, 9. dakikada Sinan Osmanoğlu, 28. dakikada Ghayaz Zahid, 46. dakikada Anastasios Chatzigiovannis ve 74. dakikada Ghayas Zahid kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 85. dakikada Sinan Osmanoğlu(k.k.) ve 89. dakikada Taner Gümüş'ten geldi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, adını Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yazdırmış oldu.

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