﻿Antalyaspor rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Antalyaspor ile Pendikspor kozlarını paylaştı. Mücadele 3-0'lık skorla Antalyaspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.
Akdeniz ekibinin gollerini 9. ile 33. dakikada Luiz Adriano ve 45+1. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.
Bu sonuçla Fraport TAV Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırmış oldu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.