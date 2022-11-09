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Antalyaspor rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 18:54
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor Pendikspor'u yenerek turladı

Antalyaspor rahat turladı
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Antalyaspor ile Pendikspor kozlarını paylaştı. Mücadele 3-0'lık skorla Antalyaspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

Akdeniz ekibinin gollerini 9. ile 33. dakikada Luiz Adriano ve 45+1. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.

Bu sonuçla Fraport TAV Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırmış oldu.

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