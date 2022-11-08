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7 gollü maçta kazanan Adana Demirspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor...

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 21:02
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Assombalonga'nın yıldızlaştığı maçta Adana Demirspor Nazilli Belediyespor'u mağlup etti

7 gollü maçta kazanan Adana Demirspor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 4. Tur maçlarıyla devam ediyor. Adana Demirspor evinde Nazilli Belediyespor'uağırladı. Adana Demirspor maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Adana Demirspor'un gollerini Assombalonga kaydetti.

Konuk Nazilli Belediyespor'un gollerini, Berkay Aydoğmuş, Şükrü Kaan Kılıçaslan ve Furkan Apaydın kaydetti.

Bu sonuçla Adana Demirspor adını bir üst tura yazdırdı.

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