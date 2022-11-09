﻿Dolmabahçe'de turlayan Beşiktaş

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Bld'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Turu getiren golleri 5'te Redmond, 9'da Muleka ve 34'de Dele Alli kaydetti. Serik Bld'nin golünü ise 66.dakikada Harun Kavaklıdere attı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.
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