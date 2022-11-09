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Dolmabahçe'de turlayan Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Serik Bld. ile karşılaştı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 22:54
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş Serik Bld.'yi yenerek bir üst tura yükseldi

Dolmabahçe'de turlayan Beşiktaş
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Bld'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Turu getiren golleri 5'te Redmond, 9'da Muleka ve 34'de Dele Alli kaydetti. Serik Bld'nin golünü ise 66.dakikada Harun Kavaklıdere attı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.

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Cantekin Tonguç
9.11.2022 23:26
Ersin Seikten bile gol mü yedin??  
 
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