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Kupa'da Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor..

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 20:09
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Serik Belediyespor maçı 11'i belli oldu

Kupa'da Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
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Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Oğuzhan Akgün, Atiba, Kerem Atakan, Redmond, Dele Alli, Tayfur, Muleka

Serik Bld: Mehmet Doğan, İsmet, Fırat, Erdoğan, Mehmet Demirözü, Sergen, Burak, Hasan Ali, Sebahattin, Oğuzhan Doğan, Muhammet Akpınar

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