﻿Kupa'da Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Oğuzhan Akgün, Atiba, Kerem Atakan, Redmond, Dele Alli, Tayfur, Muleka
Serik Bld: Mehmet Doğan, İsmet, Fırat, Erdoğan, Mehmet Demirözü, Sergen, Burak, Hasan Ali, Sebahattin, Oğuzhan Doğan, Muhammet Akpınar
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Oğuzhan Akgün, Atiba, Kerem Atakan, Redmond, Dele Alli, Tayfur, Muleka
Serik Bld: Mehmet Doğan, İsmet, Fırat, Erdoğan, Mehmet Demirözü, Sergen, Burak, Hasan Ali, Sebahattin, Oğuzhan Doğan, Muhammet Akpınar
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