Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oluyor

EŞLEŞMELER
Alanyaspor-Galatasaray
Gaziantep FK-Konyaspor
Sivasspor-Karacabey Belediyespor
Ümraniyespor-Trabzonspor
Fatih Karagümrük-Başakşehir
Antalyaspor-Kayserispor
İşte son 16'ya kalan takımlar
Seri başı takımlar
-Alanyaspor
-Antalyaspor
-Beşiktaş
-Başakşehir
-Fenerbahçe
-Trabzonspor
-Sivasspor
-Konyaspor
Seri başı olmayanlar
-Ankaragücü
-Galatasaray
-Gaziantep
-Karacabey Belediyespor
-Karagümrük
-Kayserispor
-Rizespor
-Ümraniyespor
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