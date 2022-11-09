Gaziantep'te tur 2 golle geldi

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bld. Kütahyaspor'u konuk etti.
Kırmızı-siyahlı ekip, mücadeleyi 2-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Turu getiren golleri 38.dakikada Tomas Pekhart ve ve 74'de Alper Çakır (kendi kalesine) kaydetti.
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bld. Kütahyaspor'u konuk etti.
Kırmızı-siyahlı ekip, mücadeleyi 2-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Turu getiren golleri 38.dakikada Tomas Pekhart ve ve 74'de Alper Çakır (kendi kalesine) kaydetti.
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