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Gaziantep'te tur 2 golle geldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile Bld. Kütahyaspor karşılaştı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 20:54
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep Kütahya'yı yenerek bir üst tura yükseldi

Gaziantep'te tur 2 golle geldi
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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bld. Kütahyaspor'u konuk etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, mücadeleyi 2-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Turu getiren golleri 38.dakikada Tomas Pekhart ve ve 74'de Alper Çakır (kendi kalesine) kaydetti.

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