Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile İstanbulspor 0-0 berabere kaldı.
20. dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Jonhson'un ortasında penaltı noktasının önünde Gray'in kafa vuruşunda kaleci, topu kornere uzaklaştırdı.
22. dakikada konuk ekip etkili oldu. Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Mustafa Sol'un kaleciyle karşı karşıya durumda çaprazdan şutunda meşin yuvarlak, Kerem Yandal'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü. İlk yarı, 0-0 eşitlikle sona erdi.
Müsabakanın ikinci yarısında net gol pozisyonu olmadı ve karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.