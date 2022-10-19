﻿Hatayspor Düzcespor'a elendi

27. dakikada Varga'nın sağ kanatta ceza sahası dışından çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.
31. dakikada Düzce Cam Düzcespor öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde savunmadan seken top Samet Eker'in önünde kaldı. Samet'in pasında topla buluşan Emre Gündoğdu'nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
36. dakikada Musa Çağıran'ın rakip yarı alanından çektiği sert şutta top direğin üstünden auta gitti.
51. dakikada sağ kanattan Kamil Ahmet Çörekçi'nin pasında ceza sahası içinde Saint Louis'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
60. dakikada ceza yayı önünden Atsu'nun çektiği sert şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
62. dakikada sağ kanatta ceza sahası dışından Samet Eker'in şutunda, top az farkla auta çıktı.
88. dakikada savunmanın arkasına atılan topla kaleci Abdullah Yiğiter ile karşı karşıya kalan Hamit Kulya'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.
90+5'de Düzce Cam Düzcespor farkı 2'ye çıkardı. Düzcespor'un kontratağında Samet Eker'in pasında ceza sahası içinde Eren Karadağ'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.
Karşılaşmayı 2-0 kazanan Düzce Cam Düzcespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.
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