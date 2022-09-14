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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu, bugün oynanan 5 maçla başladı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 05:33
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı

Oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Serhat Ardahanspor-Kars 36: 2-4

Beyoğlu Yeni Çarşı-Ergene Velimeşespor: 2-2 (Penaltılar 3-5)

Bilecik 1969-Yalovaspor: 1-1 (Penaltılar 1-4)

Bigaspor-Akhisarspor: 1-0

Karabük İdmanyurdu-Bartınspor: 0-0 (Penaltılar 1-4)

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