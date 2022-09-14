Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı
Oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Serhat Ardahanspor-Kars 36: 2-4
Beyoğlu Yeni Çarşı-Ergene Velimeşespor: 2-2 (Penaltılar 3-5)
Bilecik 1969-Yalovaspor: 1-1 (Penaltılar 1-4)
Bigaspor-Akhisarspor: 1-0
Karabük İdmanyurdu-Bartınspor: 0-0 (Penaltılar 1-4)
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