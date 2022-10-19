19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu, oynanan 17 karşılaşmayla devam etti.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 17:49
Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. İşte günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
+
Aa
-

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar neticesinde, Weecoins Kırklarelispor, 23 Elazığ FK, Bucaspor 1928, Belediye Kütahyaspor, Yeşilyurt DÇ Ofspor, Altınordu, Eşin Group Nazilli Belediyespor, Adanaspor, Altaş Denizlispor, Etimesgut Belediyespor, Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor, Kırşehir FK, Uşakspor, Esenler Erokspor, Göztepe ve Boluspor 4. tura yükseldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Weecoins Kırklarelispor-52 Orduspor FK: 2-0

Silahtaroğlu Vanspor FK-23 Elazığ FK: 2-3

Bucaspor 1928-Artvin Hopaspor: 3-0

Kırşehir FK-İskenderunspor: 1-0

Anagold 24Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor: 0-1

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 0-1

Altınordu-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 5-0

Uşakspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 4-2

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 2-1

Göztepe-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-0

Adanaspor-Orduspor 1967: 1-0

Altaş Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1

Çorum FK-Esenler Erokspor: (1-1) (4-5 Penaltılar)

Etimesgut Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 2-0

Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor: 4-1

Şanlıurfaspor-Karaman FK: 3-0

Boluspor-Fethiyespor: 1-0

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
1
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
2
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
3
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
4
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
5
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
6
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
7
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿Süper Lig'de 11.haftanın hakemleri belli oldu
﻿Süper Lig'de 11.haftanın hakemleri belli oldu
﻿Süper Lig'de 11.haftanın hakemleri belli oldu
﻿TRT sunucusu Bülend Özveren son yolculuğuna uğurlandı  
﻿TRT sunucusu Bülend Özveren son yolculuğuna uğurlandı  
﻿TRT sunucusu Bülend Özveren son yolculuğuna uğurlandı  
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefonda görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefonda görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefonda görüştü
﻿Somali'de bombalı saldırı. 10 ölü
﻿Somali'de bombalı saldırı. 10 ölü
﻿Somali'de bombalı saldırı. 10 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.