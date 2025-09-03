Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk günün sonuçları

Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'da ilk günde 8 karşılaşma oynandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 64. sezon heyecanı bugün 1. tur karşılaşmalarıyla başladı. Bu turun ilk gününde 8 müsabaka oynandı.

Kupada 1. tur maçlarında heyecan yarın ve 4 Eylül Perşembe günü oynanacak müsabakalarla devam edecek.

Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

  • 12 Bingölspor - Mardin 1969 Spor: 3-0
  • Bursa Yıldırımspor - Altay: 2-0
  • Yeşil Yalova FK - Bursa Nilüfer FK: 2-0
  • Karaköprü Belediyespor - Hakkari Zapspor: 7-1
  • Polatlı 1926 Spor - Çankaya SK: 1-2
  • Sincan Belediyesi Ankaraspor - Eskişehirspor: 1-2
  • Bucaspor 1928 - İzmir Çoruhlu FK: 0-2
  • Yeni Mersin İdman Yurdu - Niğde Belediyesi Spor: 0-2

