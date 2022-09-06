﻿Ziraat Türkiye Kupası'nın maç tarihleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, yarı finaller hariç tek maç eleme usulüne göre oynanacak kupada final karşılaşmasının 1 Haziran 2023 Perşembe günü yapılacağı belirtildi.
İşte bu sezonun maç tarihleri;
1. eleme turu: 13-14-15 Eylül
2. eleme turu: 27-28-29 Eylül
3. eleme turu: 18-19-20 Ekim
4. eleme turu: 8-9-10 Kasım
5. eleme turu: 20-21-22 Aralık
Son 16 turu: 17-18-19 Ocak 2023
Çeyrek final: 28 Şubat/1-2 Mart 2023
Yarı final 1. maçlar: 4-5 veya 6 Nisan 2023
Yarı final 2. maçlar: 25-26 veya 27 Nisan 2023
FİNAL: 1 Haziran 2023
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