Ziraat Türkiye Kupası'nda program açıklandı!

Kaynak: Haber Merkezi
Ziraat Türkiye Kupası'nda program açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakalarının programı açıklandı. Mücadeleler 2-4 Eylül tarihleri arasında oynanacak. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakalarına ilişkin program açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamada saha bilgisi boş bırakılmış maçların hangi stadyumlarda oynanacağının daha sonra ilan edileceği belirtildi.

İŞTE 1. ELEME TURU PROGRAMI

Resmen açıkladı! Fenerbahçe'de 2. başkan adayı belli olduResmen açıkladı! Fenerbahçe'de 2. başkan adayı belli oldu

0x0-ziraat-turkiye-kupasinda-program-aciklandi-1756123013707.jpg

Hakan Çalhanoğlu transferini resmen duyurdular! Kimse bu imzayı beklemiyordu: Fenerbahçe...Hakan Çalhanoğlu transferini resmen duyurdular! Kimse bu imzayı beklemiyordu: Fenerbahçe...

Galatasaray'dan sürpriz transfer!Galatasaray'dan sürpriz transfer!

Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak Youri Tielemans gelişmesi!Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak Youri Tielemans gelişmesi!

Son Haberler
Göbek atarak ayakkabı çalan gençler kameraya yakalandı
Göbek atarak ayakkabı çalan gençler kameraya yakalandı
Ordu 2. OSB altyapı ihalesi sözleşme imza töreni yapıldı
Ordu 2. OSB altyapı ihalesi sözleşme imza töreni yapıldı
Bu uyanıklığı yapan sürücü cezayı yiyecek
Bu uyanıklığı yapan sürücü cezayı yiyecek
İzmir’de barajda kaybolan 15 yaşındaki çocuktan kötü haber geldi
İzmir’de barajda kaybolan 15 yaşındaki çocuktan kötü haber geldi
Aziziye’de trafik kazası: 1 yaralı var
Aziziye’de trafik kazası: 1 yaralı var