Ziraat Türkiye Kupası’nda tarihi gece! Tüm sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda tarihi bir gece yaşandı. Kupa tarihinin en gollü ikinci maçına bu akşam Konyaspor imza attı.

Saat 13.00 ve 13.30'da başlayan maçlarda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, 5. eleme turuna yükseldi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Corendon Alanyaspor-Fethiyespor: 4-1

Erzurumspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 3-2

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor: 0-2

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2

Amed Sportif Faaliyetler-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 1-0

1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK: 3-1

Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor: 1-0

Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928: 1-2

Anagold 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor: 3-0

Çorluspor 1947-Manisa FK: 4-2

Uğur Okulları İstanbulspor-Alanya 1221: 4-1

Menemen FK-Çimentaş Elazığspor: 3-0

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Sarıyer: 3-0

İskenderunspor-Tire 2021 FK: 4-1

Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı: 4-2