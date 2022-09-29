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Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan 19 takım belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turunda bugün oynanan maçlar sonucunda 19 takım tur atladı. Bursaspor ve Karşıyaka turnuvaya veda etti.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 05:42
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Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan 19 takım belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan 19 takım belli oldu
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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci eleme turuna 19 müsabakayla devam edildi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük kuran 19 takım, tur atladı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

GMG Kastamonuspor-Nevşehir Belediyespor: 0-0 (5-4 Penaltılarda)

Adıyaman FK-Bartınspor: 0-0 (1-0 Uzatmalarda)

Pazarspor-Mazıdağı Fosfatspor: 1-0

Niğde Anadolu FK-Yomraspor: 2-1

1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-2

Etimesgut Belediyespor-Yalovaspor: 3-1

Serik Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

Kırşehir Futbol-Kilis Belediyespor: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)

Ankara Demirspor-Karaman FK: 0-2

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-1

Çatalcaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 1-1 (2-3 Uzatmalarda)

Ergene Velimeşespor-Elazığ Karakoçan FK: 0-1

Kuşadasıspor-Bulvarspor: 0-1

Sarıyer-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-0

Uşakspor-Malatya Arguvanspor: 2-1

HES İlaç Afyonspor-Amberçay Eynesil Belediyespor: 2-4

Weecoins Kırklarelispor-Siirt İl Özel İdare: 5-0

Şanlıurfaspor-Karşıyaka: 4-2

Bursaspor-Boyabat 1868: 0-1

(AA)

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