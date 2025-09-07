Zirai don elma hasadını vurdu

Kaynak: İHA

Türkiye'nin elma deposu olarak bilinen illerinden birisi olan Karaman'da Nisan ayında yaşanan zirai don nedeniyle ağaçların dalları elmasız kaldı. Bu yıl 800 bin tona yakın rekolte beklenirken, don nedeniyle bu rakam 50 bin tona düştü.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, bu yıl elma üreticisi için zor bir yıl olduğunu söyledi.

Bayram, Nisan ayında yaşanan zirai don nedeniyle Karaman genelinde elma başta olmak üzere tüm meyvelerde yüzde 90'lara varan bir hasarın oluştuğunu belirterek, "Böyle zor bir sezonda ender bir şekilde elma olan bahçelerimizde hasat yapılmaya başladı. Hasadı yapılan elma çeşidi geç çiçek açan ve soğuğa dayanıklı olan gala cinsidir. Bu yıl elma ile ilgili hem üreticimiz açısından hem de tüketicimize gelene kadar zor bir süreç bekliyoruz" dedi.

