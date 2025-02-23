Zirai don nöbeti sıfır rakıma kadar indi

Sibirya soğuklarının etkisini arttırdığı Mersin'de üreticiler, sobalarını yakarak nöbetlerini sürdürdü. Örtü altı üretimde önemli bir yere sahip Erdemli ilçesinde de Belediye Başkanı Mustafa Kara, üreticilerle birlikte nöbet tuttu, onlara çorba ikram etti.

Her mevsim sıcak olan Mersin'de de Sibirya soğukları etkili oldu. Önceki gün başlayan soğuk hava dalgası nedeniyle yüksek rakımlı bölgelerde sıcaklık eksi 15'lere kadar düştü. Sıfır rakımlı Erdemli ilçe merkezinde de sıcaklık eksi 2'ye kadar düştü. Sıcaklıkların önemli derecede düşmesiyle başlayan zirai don nöbeti bugünde sürdü. Örtü altında domates üretiminde ilk sıralarda yer alan Erdemli'de tüm üreticiler sobalarını yaktı, sabaha kadar seraların içerisini sıcak tutmaya çalıştı. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'da gece boyunca üreticileri ziyaret edip, onlarla soba yakarak sıcak çorba ikram etti.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Ülke geneline soğuk havanın etkisini gösterdiğini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Tarımın başkenti Erdemlimizde şuan Karakeşli mahallemizdeyiz. Domates üretiminin yoğun olarak yapıldığı bir mahallemizdeyiz. Mersin dokuz farklı üründe Türkiye'de birinci sırada Erdemli'de hem limon hem domates özelinde birinci sırada olan ilçemiz. Şuanda da zirai don nöbetinde olan çiftçilerimizle birlikteyiz, Erdemli belediyesi olarak kendilerine çorba ikramında bulunduk. Sabaha kadar onlarla birlikte olacağız. Her zaman Erdemli belediyesi olarak, tarım ve çiftçilerimizin yanındayız" dedi.

"TÜRKİYE'YE DOMATES YETİŞTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI SARF EDİYORUZ"

Üreticilerden Hüseyin Yıldırım, "Aşırı derecede soğuk var, sobaları yakıyoruz normal dikimlerimiz var. Türkiye'ye domates yetiştirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Sobalarımızı yaktık seramızın içine bir birkaç tane arkadaş geldi, baktık ki Mustafa Kara başkanımız "ne yapıyorsunuz arkadaşlar, işte başkanım domatesleri zirai dondan korumak için mücadele veriyoruz, "bende sizinle beraberim. Bütün Erdemlide ki çiftçileri ziyaret ediyorum" dedi. Allah kedisinden razı olsun, bu güne kadar karşılaşmadığımız bir olay bir belediye başkanı sıcak yatağından kalkmış gelmiş bizlerle soba yakıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan meteorolojide Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş için zirai don uyarısını yenileyerek tedbirlerin Salı gününde kadar devam etmesini istedi.