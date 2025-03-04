Zırhlı polis aracı kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Şanlıurfa’da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı. Kaza sonra 5 polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolunun 8'inci kilometresinde yaşandı. Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ilk önce yol kenarındaki ağaca, daha sonra ise bir otomobil bayisinin tabelasına çarptı.

Kazada 5 polis memuru yaralanırken bölgeye UMKE ve ambulanslar sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan 5 polis memuruna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Zırhlı araç kaza yaptı! Çok sayıda polis yaralandı

Zırhlı araç kaza yaptı! Çok sayıda polis yaralandı

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