Zirkzee, Juventus'a geri dönebilir

Joshua Zirkzee’nin Manchester United’daki etkisiz performansının ardından, Serie A’ya geri dönmeyi düşündüğü bildirildi. İtalyan kulübü Juventus’un Ocak transfer döneminde Zirkzee’yi kiralamak için Kırmızı Şeytanlar ile temasa geçmeyi planladığı öğrenildi.

Zirkzee, yaz transfer döneminde Bologna’dan Manchester United’a 36,5 milyon pound karşılığında transfer olmuştu. Ancak, bu geçişin ardından hayal ettiği başlangıcı bir türlü gerçekleştiremedi. Geçtiğimiz aylarda United formasıyla umut veren bir çıkış yakalayan Zirkzee, kulüpteki şansını kaybetmiş durumda.

İtalyan gazetesi Calciomercato.com’dan Daniele Longo’nun haberine göre, Juventus Zirkzee’ye ilgi gösteriyor. Juventus’un Ocak transfer döneminde bu transfer için görüşmelere başlayabileceği ifade ediliyor. Ancak Manchester United’ın, 23 yaşındaki oyuncuyu kalıcı olarak bırakmaya niyetli olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle Juventus, Zirkzee için olası bir kiralık anlaşma koşulları üzerinde müzakere yapacak.

Zirkzee’nin, Rasmus Hojlund’un sakatlıktan dönecek olmasıyla birlikte, oyun sürelerinin azalmasından endişe ettiği de aktarılıyor. Norveçli futbolcu, United’ın Brentford’a karşı oynadığı son maçta 62. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirmişti. Bu durum, Zirkzee’nin takımda kalma şansını daha da zorlaştırıyor.

Zirkzee’nin geleceği, Ocak transfer döneminde Juventus ile gerçekleştireceği görüşmelere bağlı olarak şekillenecek.