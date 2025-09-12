Zirve tırmanışında kaybolan 2 turist için arama çalışması

Çamlıhemşin ilçesine gelen Polonyalı 2 dağcı, Kaçkar Dağı zirvesine tırmanışa başladıktan sonra bölgede aniden çöken sis sebebiyle yollarını yitirdi. Dağda mahsur kalan dağcılar telefonlarıyla gönderdikleri konum ve görüntü mesajıyla yardım talep etti.

İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, AKUT ekipleri ile Çamlıhemşin Doğa Spor Kulübü üyeleri arama-kurtarma faaliyeti başlatmak üzere yönlendirildi. Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bölgede yürüyerek dağcılara ulaşmaya çalışan ekipler, 5 saatlik yürüyüşün ardından dağcılarla el fenerleriyle ışık bağlantısı kurdu. Ekipler, dağcıları mahsur kaldıkları noktadan emniyetli bir şekilde kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mahsur kalan dağcılarla ışık irtibatı kurduklarını belirten Çamlıhemşin Doğa Spor Kulübü üyesi Sezer Karagöz, “Şu anda Küçük buzulun karşısındayız. Mahsur konuklarımızı gördük. Onlara ulaşacağız. Çok az kaldı. 100-150 metre var. Işık temasında bulunduk. Sesleri yok yalnızca ışıklarını fark ediyoruz. Tahmini olarak bir saat içinde ulaşacağız” dedi.