Trendyol Süper Lig’de zirve yarışı hız kesmeden devam ediyor. Geçen hafta oynanan dev derbi 0-0 berabere bitince lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6 puanda kalmıştı. Derbide oynanan sıkıcı futbol taraftarları ve futbol severleri hayal kırıklığına uğratmıştı. 26’ıncı haftada şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe’nin nasıl bir oyun ve sonuç elde edeceği merak konusuydu. İlk olarak lider Galatasaray’ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere biten karşılaşmayı izledim. Lider deplasmanda 2 puan bıraktı. Çok keyifli, heyecanlı ve bol gollü bir karşılaşma oldu. Kasımpaşa hücum futbolunu iyi oynayan bir takım. İlk yarı ne pozisyonlar yakaladı öyle böyle pozisyonlar değil. Muslera kalede adeta devleştiği için ilk yarı kalesinde gol görmedi Galatasaray. Oyuncularda inanılmaz bir düşüş var. Galatasaray üretken oyun oynayamıyor. İlk yarı Osimhen’in penaltı golü dışında pozisyon üretemedi. Akan oyunda pozisyon bulmakta çok zorlandı. Rakibi Kasımpaşa ilk yarı net pozisyonlar buldu ama cezayı kesemedi. 2’inci devreye Kasımpaşa fırtına gibi başladı. 52 ve 61. dakikalarda bulduğu gollerle bir anda 2-1 üstünlüğü yakaladı. Galatasaraylı oyuncular buz kesti. Maç adeta bir o tarafa gitti, bir bu tarafa gitti. Karşılaşma 2-1 Kasımpaşa üstünlüğü ile devam ederken 69 ve 71’inci dakikalarda gelen iki golle Galatasaray 2 dakika içeresinde 3-2 üstünlüğü yakaladı. 85’inci dakikada Haris Hajradinovic attığı penaltı golü ile maçın skorunu belirledi. Galatasaray da Osimhem ve Muslera haricinde iyi oynayan oyuncu yok. Osimhem sahada tek başına savaşıyor. Bir noktadan sonra Osimhen’in bu oyunu da yetmiyor. Liderin en yakın takipçisi Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor’u konuk etti. Rakibinin puan kaybı ile daha motive bir şekilde sahaya çıkan sarı lacivertli ekip ilk yarım saatte bulduğu 3 golle maçı ilk yarıda bitirdi. Fenerbahçe maçın başından sonuna kadar oyunu domine etti. Maçın başından sonuna kadar sürekli gol aradı. Derbide pozisyona bile giremeyen Fenerbahçe atak futbol oynayarak rakibine pozisyon bile vermedi. Fenerbahçe aldığı bu 3 puanla beraber liderle olan puan farkını 4’e indirerek psikolojik üstünlüğü ele aldı. Fenerbahçe takım olarak çok iyi oynadı ama Edin Dzeko önemli işler yaptı. Atılan 2 golü hazırladı. Çok hareketliydi, rakip defansı çok zorladı. Yaşlandıkça daha da iyi oynuyor. Bakalım ligi hangi takım zirvede tamamlayacak, hep beraber göreceğiz.