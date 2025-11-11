Hafta içi Şampiyonlar ligi karşılaşmasında Galatasaray, futbolun ekol takımlarından Ajax’ı sahanın çimlerine gömmüştü. Hollanda futbolunun en önemli temsilcisi ve futbolcu fabrikası takıma futbol dersi verdi. Ajax karşılaşmasında Galatasaray kusursuza yakın oynadı. Her anı keyifli, tempolu seyir zevki yüksek bir maçtı. Galatasaray takım olarak çok iyi performans gösterdi. Büyük takım nasıl oynarsa öyle oynadı.

Ajax maçında bütün oyuncular iyi oynadı ama bazı oyuncular çok iyi oynadı. Victor Osimhem oynadığı oyun, yaptığı hat-trick ile çok büyük oynadı. Victor Osimhem altyapıdan yeni çıkmış, kendini göstermeye çalışan genç futbolcu gibi. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, birinci bölgede yaptığı pres, hava toplarındaki hakimiyeti gibi saymakla bitiremeyeceğimiz bir sürü özelliği var. Çok hırslı, çok arzulu 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynuyor. Şampiyonlar Liginde 6 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Sahanın önemli isimlerden biride Wilfried Singo oldu. Sende nasıl bir ciğer var. Sağ tarafı otobana cevirdin. Yeni yiyip içiyorsun, nasıl bir kuvvet var, ikili mücadeleye girdiğin ayakta kalamıyor. Çok güçlü ve atletik. Bu tempo ile devam ederse Avrupa’nın büyük kulüplerini peşine kadar.

Galatasaray oyuncu kadrosu ve son oynadığı Ajax maçı ile tam bir Avrupa katımı olduğunu kanıtladı. Bu oyun Türk futbolunun çok üzerinde. Galatasaray’ın deplasmanda Ajax’a futbol dersi verdikten sonra Süper Ligde oynayacağı Kocaelispor maçını heyecanla bekledim. Beklediğim gibi olmadı. Galatasaray çıkışta olan Kocaelispor karşısında etkili oyun ortaya koyamadı. Hafta içinde Ajax’ı sahadan silen, yok eden Galatasaray gitmiş, sıradan Galatasaray gelmişti. Kötü oyun sonucunda alınan mağlubiyet ile haftayı puansız kapattı. Zirve yarışında ağır yara aldı.

Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe kendi sahasında Kayserispor’u 4-2 yenerek liderle puan farkını 1’e düşürdü. Fenerbahçe toparlanma sürecine girmiş. Bu çok net görünüyor. Oynanan oyunun kalitesi artmış. Özellikle belirtmek isterim; Asensio sazı eline almış. Bu takımın lideri, beyni benim diyor. Her hafta skor katkısı ve asist yapıyor. İnanılmaz kilit paslar atıyor. Çok klas futbolcu. Fenerbahçe taraftarının yüzleri gülüyor. Alınan bu galibiyetle puan farkı 1’e düştü. Zirve yarışı kızışıyor. Bakalım önümüzdeki haftalarda liderlik el değiştirecek mi!