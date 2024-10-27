Zirve yarışı için kritik sınav! Fenerbahçe - Bodrumspor maçı bugün saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe’de Bodrumspor karşılaşmasına geri sayım devam ederken üç eksik dikkatleri çekiyor. Samsunspor müsabakasında sakatlanan Oosterwolde ve Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak olması endişe yaratırken, puan kaybının geri dönüşünün çok zor olabileceği de Fenerbahçe içindeki huzursuzluğu artıran faktörler arasında dikkat çekiyor. Sarı kart cezalısı olan Brezilyalı futbolcu Fred de Bodrumspor karşısında takımda görev alamayacak. Bodrumspor ve Fenerbahçe tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Bodrumspor geride kalan haftalarda ligde 3 galibiyet alırken 10 puan toplayabildi. Fenerbahçe ise 17 puanla 4. basamakta bulunuyor.

FENERBAHÇE - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe ve Bodrumspor karşı karşıya geliyor.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetirken yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Fenerbahçe - Bodrumspor mücadelesi 27 Ekim Pazar günü saat 19.00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Jose Mourinho'nun takımını Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, Tadic, Szymanski,Saint-Maximin ve En-Nesyri on biriyle sahaya sürmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE’DE ÜÇ EKSİK

Fenerbahçe'de Sipay Bodrumspor müsabakası öncesinde 2 sakat, 1 de cezalı futbolcu bulunuyor.

Samsunspor müsabakasında sakatlanan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı olan Brezilyalı futbolcu Fred de Bodrumspor karşısında takımdaki yerini alamayacak.

GÖZLER KOSTIC’TE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Pazar günü oynanacak müsabakada sol bekte Kostic'i sahaya sürmeyi planlıyor.

Jayden Oosterwolde'nin sakatlığında UEFA listesinde isimleri yer almayan Kostic ve Levent Mercan'ı Manchester United maçında oynatamayan Portekizli çalıştırıcı, bu bölgede Mert Müldür'e şans vermişti.

İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe ile Bodrum FK, ilk kez yarın karşı karşıya gelecek.

Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de play-off yarışını zirvede tamamlayan Bodrum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Muğla ekibi, geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda 10 puan topladı.