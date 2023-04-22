Arda Turan Eyüpspor'daki ikinci maçında da 3 puanla tanışamadı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Eyüpspor, sahasında Pendikspor'u ağırladı. Bu maç zirve yolunda hayati bir öneme sahipti.

1. Lig'in yavaş yavaş sonuna geldiğimiz kritik haftalarda, 3 puan takımlar için çok önemli olmaya başladı.

Eyüpspor, Arda Turan önderliğinde ikinciliğe yeniden geçmek için sahaya çıktı.

İkinciliğe en yakın adaylar arasında Rizespor, Eyüpspor ve Pendikspor bulunuyor.

Sıralama Sakaryaspor, Göztepe şeklinde devam edebilir.

Mücadele ev sahibi Eyüpspor'un etkili oyunuyla başladı. İki takım paslarla oyun kurmaya, pozisyon bulmaya çalıştı.

ARDA TURAN İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞADI

Ev sahibi, 23. dakikada Recep Niyaz'ın golü ile 1-0 öne geçti.

Yeni teknik direktör Arda Turan, kariyerindeki ilk gol sevincini de yaşamış oldu.

BABEL'İN FÜZESİ DİREKTE PATLADI

Sert ve düzgün şutlarıyla da bilinen Babel, yine aynı şekilde bir vuruş çıkardı. Bu şut 34'de direkte patladı.

PENDİKSPOR PENALTI İLE DENGEYİ YAKALADI

Konuk ekip, mücadelede penaltı kazandı.

Topun başına geçen Hasan Kılıç, 40. dakikada topu ağlara yolladı.

Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle geçildi.

Arda Turan, ikinci yarıya taktiksel değişikle başladı. Golü atan oyuncu Recep Niyaz kenara gelirken, oyuna Halil Akbunar girdi.

İKİNCİ YARI SESSİZ GEÇTİ

Eyüpspor ve Pendikspor, ikinci yarıda karşılıklı ataklarda bulundular ancak gol sesi çıkmadı.

Maçın ikinci yarısı, ilk yarısı kadar heyecanlı geçmedi.

Birkaç pozisyon dışında etkili ataklar göremedik.

Ama öyle bir an var ki, 89. dakikada Pa Dibba'nın kafa vuruşu, yan direğe de çarpıp dışarı çıktı.

KRİTİK MAÇTA YİNE PUAN KAYBI

Eyüpspor, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Arda Turan'ın başında ise 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Turan, henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

İki takımda 58'er puanla 3 ve 4. sırada yer aldı. Pendikspor'un 1 maç eksiğini de unutmamak gerek...