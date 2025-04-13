Zirve yolunda Fatih Karagümrük ile Gençlerbirliği yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 34. hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
5. dakikada Wesley’nin savunma arkasına attığı derin pasta topla buluşan Camacho’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Erhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada sol taraftan Metehan’ın yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Amilton’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Karagümrük savunması topu uzaklaştırdı.
48. dakikada sol taraftan Çağtay’ın ortasında arka direkte topla buluşan Wesley’nin kale ağzından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erhan’dan dönüp, Wesley’e çarparak dışarı çıktı.
68. dakikada sol taraftan Johnson’ın kullandığı serbest vuruşa kale önünde yükselen Djilobodji’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.