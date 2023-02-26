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Ziya Şengül kimdir? Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül öldü mü?

Fenerbahçe ve Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Ziya Şengül hayatını kaybetti. ‘’Ziya Kaptan’’ lakabıyla bilinen Ziya Şengül’ün hayatına ilişkin pek çok ayrıntı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ziya Şengül kimdir? Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül öldü mü?

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 14:15
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Ziya Şengül kimdir? Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül öldü mü?

Ziya Şengül kimdir? Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül öldü mü?
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Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Fenerbahçe Kulübü, Ziya Şengül için başsağlığı mesajı yayınladı. Peki, Ziya Şengül kimdir? Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül öldü mü?

ZİYA ŞENGÜL KİMDİR?

1944 yılında İstanbul'da doğan Ziya Şengül'ün mesleği yorumculuktu.

Ziya Şengül, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör olarak da görevler sürdürmüştür.

Ziya Şengül futbola Ankara PTT'de başlamıştır. 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olan Ziya Şengül, transfer olduğu Fenerbahçe'de döneminin en başarılı oyuncularından biri olmuştur.

Ziya Şengül Sarı-lacivertli forma ile 5 lig, 2 kupa şampiyonluğu yaşamış ve Fenerbahçe ile Milli Takım'da da kaptanlık yapmıştır. Birer kez U-18 Milli ve U-21 Milli olmuştur.

Ziya Şengül A Milli formayı 21 kez giymiş ve 17'sinde kaptanlık yapmıştır.

Ziya Şengül 1974 yılında Nesrin Sipahi, Fecri Ebcioğlu, Osman, Şükrü, Cemil, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz ile birlikte kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'na ait Yaşa Fenerbahçe'nin kaydında yer aldı.

Ziya Şengül 1975 yılında Fenerbahçe-Trabzonspor jübile maçıyla futbolculuğu bırakmıştır.

Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak 1979-80 yılında TSYD Kupası, 1980'de Başbakanlık Kupası kazanmıştır.

1979-80 sezonunda ligde 9 galibiyet, 10 beraberlik, 2 mağlubiyet almıştır (takımın attığı gol sayısı 22, yediği gol sayısı 16).

Ziya Şengül futbol sonrası ise spor programlarında futbol yorumculuğu yapmıştır.

ZİYA ŞENGÜL NASIL VEFAT ETTİ?

Yaşadığı KOAH hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Ziya Şengül, 26 Şubat Pazar günü hayatını kaybetti.

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